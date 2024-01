Grote namen op eerste duurzame editie van Oerrock

za 6 januari 2024, 8.58 uur

URETERP - De organisatie van het Ureterpse festival Oerrock heeft ook voor de 23e editie weer grote namen weten te strikken. Onder andere Anouk, Racoon, Guus Meeuwis, Typhoon en Snollebollekes zullen dit jaar op het podium staan. Niet alleen de acts zijn opvallend, ook het feit dat dit jaar het festival volledig duurzaam wordt georganiseerd.

Trots

Voorzitter Sietze Boonstra is trots op deze line up:"Ik tink net dat in soad minsken yn Nederlân yn 'e gaten ha wat hjirre delset wurdt. En dat ek noch foar in skaplikke priis, in tagongskaartsje en in gleske bier binne by ús noch te beteljen." De kaarten voor Oerrock gaan zaterdag om 12.00 uur in de verkoop via de website.

Meer sponsorgeld

Voor de 2024 editie van Oerrock is de begroting opgeschroefd. Vorig jaar werd een sponsorcommissie in het leven geroepen en dat werpt nu al z'n vruchten af. Dankzij veel nieuwe sponsoren zijn in de sponsorinkomsten voor dit jaar een stuk hoger.

Duurzaam

Daarnaast ontvang de organisatie van de gemeente Opsterland een subsidie van €25.000 om het festival duurzaam te maken. Ook heeft de organisatie zelf €100.000 uit de reserves vrijgemaakt hiervoor. Hierdoor hoeft er niet meer gebruikt gemaakt te worden van diesel-aggregaten. De stroom komt voortaan van het naastgelegen zonnepark.

Voor de avonduren worden er accu's gehuurd om de overdag opgeslagen energie te kunnen gebruiken. Hiervoor wordt een transformatorhuis gebouwd bij het festivalterrein. Ook het afval zal worden gescheiden om het hergebruiken daarvan mogelijk te maken.

Kids festival

Nieuw dit jaar is ook het speciale kidsfestival op de vrijdag. Met optredens van Kraantje Pappie, Monique Smit en DJ Taco. Er zijn ook verschillende activiteiten en de kinderen krijgen een presentje mee naar huis.

Tribute avond

De zaterdag is zoals altijd de avond met de tribute bands. Met gasten uit Amerika, Duitsland, Engeland, Italië en Portugal. De Nederlandse deelnemers zijn allemaal bekend van hun deelname aan het tv-programma, The Tribute: Battle of the Bands.

Complete line up

Op donderdag zijn er optredens van: Anouk, Guus Meeuwis, Racoon, Typhoon, Kraantje Pappie, Snollebollekes, John Coffey, Douwe Bob, Thijs Boontjes, Pene Corrida, Prins S en de geit, Sera, de winnaar van de Play-offs en DJ Fireking.

Op vrijdag is het de beurt aan: Acda en De Munnik, Antoon, Miss Montreal, Van Dik Hout, Vandenberg, Bökkers, Blazuh, Vangrail en DJ Fireking

En op zaterdag zijn er optredens van de tributebands van Coldplay, Jimi Hendrix, U2, CCR, Ed Sheeran, Bee Gees, Toto en The Killers.

