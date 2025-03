Man uit Tytsjerksteradiel (57) opgepakt voor inbraak

regionaal wo 12 maart 2025, 10:15

LEEUWARDEN - De politie heeft woensdagnacht een 57-jarige inwoner uit de gemeente Tytsjerksteradiel aangehouden op verdenking van inbraak bij een winkel aan de Insulindestraat in Leeuwarden. Rond 4.35 uur ging het inbraakalarm af bij de winkel.

Toen agenten ter plaatse kwamen, troffen zij een stoeptegel aan voor de toegangsdeur, maar de verdachte was al vertrokken.

Bij een zoekactie in de omgeving vonden agenten de man op het Molenpad. Hij had gestolen goederen uit de winkel bij zich. De 57-jarige is aangehouden en ingesloten voor verder onderzoek.

De politie is nog op zoek naar (deurbel)camerabeelden van de verdachte in de omgeving, met name op de route naar het Molenpad. Mensen die mogelijk beelden hebben, worden verzocht contact op te nemen via 0900-8844 onder vermelding van zaaknummer 2025063683.