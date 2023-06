Tribute bands op laatste dag Oerrock

zo 21 mei 2023 03.14 uur

URETERP - Duizenden bezoekers, honderden vrijwilligers, tientallen artiesten en één groot feest; dat is Oerrock in een paar woorden samengevat. Donderdag, vrijdag en zaterdag stond Ureterp in het teken van dit jaarlijkse festival. Traditiegetrouw was het op de laatste dag de beurt aan de tribute bands.

Verdeeld over drie podia kwamen er optredens voorbij van de tribute bands van onder andere Bryan Adams, André Hazes, Taylor Swift en Mumford & Sons. Afsluiter van deze laatste dag was The Bruceband, een Bruce Springsteen tribute.

In totaal hebben zo'n 800 vrijwilligers hun bijdrage geleverd aan Oerrock, zo liet Evert Wilstra van de organisatie weten. Zij zorgden ervoor dat op alle drie de dagen zo'n 12.000 mensen (per avond) konden genieten. Van de muziek, maar ook van een hapje en een drankje.

FOTONIEUWS