Camera-eigenaar weerspreekt verhaal over gefilmde zwanen

regionaal wo 12 maart 2025, 14:55

HOLWERT - De eigenaar van de wildcamera, die afgelopen weekend werd aangetroffen bij de gewonde zwanen in Holwert, heeft zich gemeld bij de media en de politie. Het is jager Metske van der Ploeg uit Holwert. Hij ontkent stellig dat de camera was geplaatst om bewust dierenleed vast te leggen.

Volgens de jager stond de camera helemaal niet gericht op de gewonde zwaan, die zich in een slootje met een bocht bevond. "De camera is juist geplaatst om een mogelijke predator te identificeren en zo meer predatie te voorkomen," verklaart hij.

De camera-eigenaar betwist ook andere elementen uit het eerdere nieuwsbericht. "De camera stond namelijk niet bij de gewonde zwaan, de gewonde zwaan blijkt in een slootje met een bocht erin te hebben gezeten waardoor de eigenaar van de camera en degene die de dode zwaan had gevonden hem niet hebben waar genomen." aldus Van der Ploeg in een mail naar diverse media-kanalen.

Van der Ploeg stelt verder dat de chauffeur van de dierenambulance geen bevoegdheid had om andermans eigendommen mee te nemen. De politie, die volgens hem aanvankelijk niet op de hoogte was van de situatie, zou de camera inmiddels teruggeëist van de dierenambulance.

Van der Ploeg uit zijn bezorgdheid over wat hij noemt "ziekelijke fantasieën" die volgens hem via mediakanalen zijn verspreid. Na de publicatie op WâldNet werd het nieuws ook gekopieerd door de lokale omroep en Omrop Fryslân.