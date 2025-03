Zorgen over kosten nieuwbouw Sint Lukas in Drachten

regionaal wo 12 maart 2025, 09:52

DRACHTEN - Smallingerlandse raadsleden maakten zich dinsdag tijdens Het Debat toch wel zorgen over de kosten voor het nieuwe schoolgebouw van Sint Lukas in Drachten. De gemeente wil maximaal 12,44 miljoen aan de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum met basisschool, kinderopvang en gymzaal bijdragen.

Mochten er eventuele tegenvallers zijn, dan zullen bezuinigingen binnen het bestaande plan moeten worden gezocht.

De zorg speelde ook bij het ELP-raadslid Sandra de Jong-Snip, die zich afvroeg of versoberingen die op dit moment worden gezocht, wel binnen het budget passen. "Misschien hebben we straks toch meer geld nodig", zo somberde ze. CDA’er Douwe Hiemstra was stellig in zijn standpunt. Zijn fractie zag ook het financiële spanningsveld, maar wat hem betreft is de 12,44 miljoen euro het maximum.

Wethouder Pieter van der Zwan vertelde dat het college van burgemeester en wethouders ook op het vinkentouw zat als het om de maximale bijdrage van de gemeente gaat. "De kosten zijn hoger dan verwacht. Samen met de school hebben we de kosten al flink gereduceerd, maar het risico blijft. We verwachten desondanks dat we de bezuinigingen binnen het bestaande plan kunnen opvangen."

Naar verwachting wordt de aanbesteding van de nieuwbouw in april 2025 gestart. De aanbesteding van de bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden volgt in het tweede of derde kwartaal van dit jaar. De start van de bouw zelf is in het eerste kwartaal van 2026.