Nachtelijke huisartsenzorg in Dokkum onder druk door personeelstekort

regionaal wo 12 maart 2025, 17:30

DOKKUM - De beschikbaarheid van huisartsenzorg in de regio Dokkum staat onder toenemende druk. Dat blijkt uit antwoorden van het college van B&W van gemeente Noardeast-Fryslân op vragen van de FNP-fractie. De proef waarbij de Dokterswacht in Dokkum 's nachts volledig sluit van 1 juli 2025 tot 1 januari 2026 gaat door.

In tegenstelling tot wat sommige inwoners misschien denken, is de Dokterswacht in Dokkum 's nachts momenteel al niet beschikbaar voor consulten. Er is alleen één huisarts aanwezig om visites te rijden bij patiënten thuis. Door toenemende personeelstekorten worden deze huisbezoeken nu ook al regelmatig uitgevoerd door artsen uit andere spoedposten van Leeuwarden of Drachten.

Situatie anders dan proef in Sneek

Het college benadrukt dat de situatie in Dokkum verschilt van die in Sneek, waar een vergelijkbare proef na overleg met stakeholders niet doorgaat. In Dokkum gaat het om gemiddeld slechts 0,8 visites per nacht, terwijl dit in Sneek om gemiddeld 3,8 contacten gaat.

Binnen de norm

Volgens het RIVM-onderzoek zal na de tijdelijke sluiting nog steeds 97,7% van alle inwoners in het werkgebied van Friesland de huisartsenpost binnen 30 minuten kunnen bereiken of binnen dezelfde tijd een huisarts aan huis kunnen ontvangen. Dit voldoet aan de geldende norm waarbij de huisarts in de nacht bij minimaal 90% van de inwoners binnen 30 minuten aanwezig moet kunnen zijn.

Het college laat weten achter de proef te staan en verklaart: "As kolleezje fine wy it wichtich om de húsdokters te stypjen om se te behâlden yn 'e regio. Wy begripe dat dizze kar út needsaak makke wurde moat." Het college geeft aan betrokken te blijven bij de evaluatie van de proef en dat er bijgestuurd kan worden indien nodig.