Eis: vier jaar cel voor 'meesteroplichter' Julian H. (25) uit De Westereen

regionaal wo 12 maart 2025, 16:51

DE WESTEREEN - Het Openbaar Ministerie eist 4 jaar celstraf tegen de 25-jarige Julian H. uit De Westereen. Dat meldt De Gelderlander. De man wordt door justitie gezien als meesteroplichter die de politie in Oost-Nederland en ziekenhuis Rijnstate in Arnhem zou hebben lamgelegd met talloze telefoontjes.

De verdachte zou ook betrokken zijn bij omvangrijke phishing-praktijken. Daarbij kregen mensen een mail waarna ze hun bankgegevens of creditcard-gegevens prijsgaven. Tijdens de zitting ontkende de verdachte. Volgens zijn advocaat zou het bewijs onrechtmatig verkregen zijn.

Volgens het OM pleegde de verdachte in 2021 verdachte telefoontjes naar de politie vanuit het buitenland. De bereikbaarheid van de politie werd ernstig verstoord. De telefoontjes gingen gepaard met vreemde boodschappen, zoals een afgespeeld bandje waarop werd beweerd dat een Russische hacker toegang had tot gevoelige gegevens. Ook ziekenhuis Rijnstate in Arnhem werd op eenzelfde manier getroffen.

Sinds zijn 15e is Julian H. al actief met oplichting en cybercriminaliteit. Hij is meerdere keren veroordeeld. In december 2022 werd de verdachte in Denemarken gearresteerd en later uitgeleverd aan Nederland. Op dat moment stond er nog een celstraf open welke hij daarna moest uitzitten.

De rechtbank doet over vier weken uitspraak.