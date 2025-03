Gemeente wijst verbreding Kûkhernsterpaed af

Auke Iedema ma 10 maart 2025, 15:11 regionaal ma 10 maart 2025, 15:11

TWIJZELERHEIDE - De gemeente Achtkarspelen heeft het verzoek van Plaatselijk Belang Twizelerheide om het Kûkhernsterpaed te verbreden afgewezen. In een officiële reactie stelt het college van B&W dat er onvoldoende ruimte beschikbaar is om de smalle weg te verbreden naar de gewenste drie meter.

Plaatselijk Belang had eerder zorgen geuit over de verkeersveiligheid, met name bij het passeren van auto's en fietsers. De gemeente erkent dat het zicht in de S-bocht beperkt is, maar beoordeelt dit niet als verkeersonveilig. Volgens de gemeente zorgt juist het beperkte zicht ervoor dat weggebruikers hun snelheid aanpassen.

Het gemeentebestuur wijst erop dat er sinds 2014 geen ongevallen zijn geregistreerd op het Kûkhernsterpaed. Op enkele plekken zijn wel grasbetonstenen aangebracht om passeerhavens te creëren.

De gemeente besluit dat er, naast het gebrek aan fysieke ruimte, met het oog op de verkeersveiligheidsbeoordeling geen aanleiding is om verdere aanpassingen te doen aan de situatie.