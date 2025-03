Voetgangster gewond bij aanrijding in Gorredijk

regionaal wo 12 maart 2025, 12:41

GORREDIJK - Een vrouw raakte woensdagochtend gewond bij een aanrijding bij het BP tankstation aan de Wetterkant in Gorredijk. De aanrijding vond omstreeks 11.55 uur plaats.

Zowel de politie als een ambulance kwamen met spoed ter plaatse.

Het slachtoffer werd aangereden door een automobilist die bij de wasstraat achteruit reed en haar over het hoofd had gezien. Met beenletsel is het slachtoffer per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.