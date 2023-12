Oerrock Kids: Een eigen vorm van festivalplezier

ma 04 december 2023 15.10 uur

URETERP - Oerrock laat de jongste bezoekers al jaren gratis ruiken aan het muziekfestival, maar introduceert komend jaar een nieuw concept. Noodgedwongen, het succes van de bestaande Kidsparty vereiste een nieuwe formule.

Tijdens de editie van 2022 hield Oerrock voor de Kidsparty rekening met de komst van zeshonderd kinderen. Het werden er ruim drie keer zoveel. Zo’n tweeduizend kinderen kwamen af op de optredens van KIDS DJ en CH!PZ.

"Als je die lijn doortrekt zouden we dit jaar misschien wel op vierduizend kinderen uitkomen" vertelt bestuurslid Jorryt Taekema. De grote opkomst bevestigde de kracht en potentie van het op de jongsten afgestemde onderdeel van het festival, maar legde ook zwakheden bloot. De organisatie had te weinig goodiebags voor alle kinderen en omdat het einde van de Kidsparty en de start van het vrijdagavondprogramma voor de volwassenen elkaar overlapten, kruisten twee publieksstromen elkaar.

"Dat vonden we geen veilige situatie," aldus Taekema. De jongste bezoekers krijgen daarom een eigen festival dat om drie uur 's middags begint en om zes uur eindigt. Een uur later gaat het festivalterrein weer open voor het avondprogramma.

Voor de organisatie van het Kids Festival is een speciale commissie in het leven geroepen die met een eigen budget werkt. De commissie start ambitieus. "Oerrock is het grootste muziekfestival van het Noorden, dus zijn we het aan onze stand verplicht om ook de kinderen een goede line-up te bieden," aldus commissielid Doetine de Boer.

Voor de eerste editie heeft het Kids Festival een topact uit Nederland vastgelegd welke zeer binnenkort nog bekend gemaakt wordt via de website van Oerrock. Daarnaast zijn er optredens de tributeband van K3, Alle Kleuren, Monique Smit’s Kids Pop, Marc Floor en DJ Taco.

De toegang voor de kinderen blijft gratis. Er zijn drieduizend tickets beschikbaar. Om een ticket te bemachtigen moeten kinderen zich inschrijven. De kosten voor de inschrijving bedragen één euro. Ieder kind mag een ouder of begeleider meenemen. Voor een tweede ouder of begeleider moet vijf euro worden betaald. "Die euro is voor servicekosten," legt Doetine de Boer uit. "We willen inzicht in het aantal mensen dat komt en vragen gegevens als adres en telefoonnummer. Alle kinderen krijgen een keycard met hun eigen gegevens. Er kunnen negenduizend bezoekers komen. Ouders en kind kunnen elkaar in die massa kwijtraken. Er komen twee meeting-points waar men zich dan kan melden. Dan hebben we altijd de juiste info bij de hand."

Inzicht in de bezoekersstroom is ook nodig om te kunnen garanderen dat kinderen niet met lege handen naar huis gaan. De goodiebag keert niet terug. Ieder kind krijgt een t-shirt op maat, patat en één consumptie en verder worden er op het terrein tal van activiteiten georganiseerd. De optredens vinden op drie verschillende podia plaats.

Doetine de Boer denkt dat Oerrock met het Kids Festival in een behoefte voorziet. "In het Noorden worden geen muziekevenementen voor deze leeftijdsgroep gehouden." Jorryt Taekema verwacht dat alle tickets de deur uitgaan. "We willen een laagdrempelig, leuk en veilig festival neerzetten waar kinderen ieder jaar naar uitkijken. Voor Oerrock is het een belangrijke groep. De jeugd is onze toekomst, als publiek, maar ook als vrijwilliger, dankzij beide kon Oerrock tot een succes uitgroeien."