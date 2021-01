Burgumer (52) bedreigt buurman en heeft wapen

ma 18 januari 2021 13.40 uur

LEEUWARDEN - Een 52-jarige Burgumer is maandag door de politierechter in Leeuwarden veroordeeld tot een boete van 500 euro. De man had in juli vorig jaar een buurman bedreigd. Een paar dagen later vond de politie een luchtdrukpistool in zijn woning.

Met wapen op balustrade

De Burgumer moest het wapen inleveren nadat een van de buren had gezien dat hij ermee op de balustrade van zijn woning aan de Ds. Talmasingel stond. De politie ontving een Whatsapp-bericht met een foto. De verdachte zou een paar keer in het gras hebben geschoten. Niets van waar, volgens de Burgumer, die zei dat hij gewoon buiten had gezeten en een biertje had gedronken.

Geluidsopname gemaakt

Een paar dagen eerder, op 15 juli, zou hij dezelfde buurman hebben bedreigd. Deze keer had de buurman een geluidsopname gemaakt waarop de Burgumer luid schreeuwend te horen zou zijn: “Als ik die hufter ooit in mijn handen krijg, sla ik hem dood”. De verdachte ontkende dat hij dat had geroepen.

Bedreigen zelfde slachtoffer

Hij was het ook niet eens met de eis van de officier van justitie. Die vond dat de Burgumer 40 uur gratis moest werken. “Ik teken gelijk hoger beroep aan”, zei de man. Hij was iets te voorbarig, de rechter moest nog uitspraak doen. De man moest in augustus vorig jaar ook voorkomen. Ook toen ging het om een bedreiging en om hetzelfde slachtoffer. De man kreeg destijds een werkstraf.

'Behoorlijk nagekeken'

De rechter moest er rekening mee houden hoe hoog de straf was geweest als de feiten van juli toen waren meegenomen. Daarom kwam ze uit op een boete: 250 euro voor het bedreigen van de buurman en 250 euro voor het wapenbezit. De man zei nog dat hij bij zijn aanhouding was mishandeld door de politie. Dat bevestigde zijn advocaat: "Hij is behoorlijk nagekeken."