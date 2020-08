Burgumer bedreigde buurman met mes

Publicatie: do 06 augustus 2020 17.10 uur

LEEUWARDEN - Een 51-jarige Burgumer bedreigde op een zomeravond op 28 juli 2019 zijn buurman met een mes. Hij riep dat hij een stiletto had. Met een mes in de hand maakte hij daarnaast snijbewegingen langs de keel. De aanleiding hiervoor zou geluidsoverlast zijn geweest.

Tegenover de politierechter zei de man uit Burgum dat het een soort van Yoga-dansje betrof waarbij zijn hand langs de keel ging. "Een soort van rekoefening....." Hij vond dat er geen sprake kon zijn van bedreiging omdat er wel een afstand van 30 meter tussen hun in was. De buurman dacht daar anders over. Hij belde de politie en de man met het mes werd aangehouden. Naast de buurman hadden ook andere buren de snijdende bewegingen gezien.

Voor de officier van justitie was het een zaak die bewezen kon worden. Hij vond een taakstraf van 60 uur op zijn plaats. De politierechter maakt daar een taakstraf van 60 uur van waarvan de helft voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar. "Als waarschuwing om het niet weer te laten gebeuren." zo zei de politierechter. Dat de bedreiging op afstand was gebeurd, maakte voor hem niet zo heel veel uit.