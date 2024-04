Het regende lintjes in Achtkarspelen

vr 26 april 2024, 11.30 uur

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer reikte vrijdag maar liefst tien lintjes uit in de gemeente Achtkarspelen. 's Ochtends verrast hij de decorandi thuis en nodigde ze uit voor een ceremonie later op de ochtend.

De decorandi zijn Piet Nieuwhof, Benny van den Akker, Freerkje van der Veen-Frankes, Kaatje Zwaagstra-Radema, Meindert Yme Talma, Piet Kuipers, Giny Luimstra-Zijlstra, Romke van der Wal en Auke Attema. Allen worden zij Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Zijne Majesteit de Koning besloot dat ook Joop Bekkema een lintje verdient. Hij is onlangs, op 8 april, overleden. Zijn dochters nemen namens hem het lintje in ontvangst. Het overhandigen van de lintjes gebeurde in de raadzaal in Buitenpost. Bij de plechtigheid waren familieleden en vrienden van de decorandi aanwezig.

Piet Nieuwhof

Geboortedatum: 26-10-1955

Piet Nieuwhof uit Surhuisterveen is al meer dan 50 jaar lid van voetbalvereniging FC Surhústerfean. Hier vervulde hij diverse functies, onder andere die van bestuurslid en penningmeester.

Ook speelde Nieuwhof een belangrijke rol bij de fusie van VV Surhuisterveen en 't Fean '58 tot FC Surhústerfean. Nieuwenhuis is nog steeds als vrijwilliger verbonden aan de club.

Daarnaast zette Piet Nieuwhof zich in als ouderling-kerkrentmeester bij de Protestantse Gemeente Surhuisterveen - Boelenslaan. Hij droeg jarenlang, met grote zorgvuldigheid en toewijding, bij aan financiële en organisatorische taken van de kerk.

Benny van den Akker

Geboortedatum: 17-12-1943

Bernardus Eusebius (Benny) van den Akker uit Surhuisterveen zet zich al jarenlang in als vrijwilliger, met name voor volièrevereniging De Woudzangers in Drogeham en badmintonvereniging \'BC \'85’ in Surhuisterveen. Bij volièrevereniging De Woudzangers werkte hij 33 jaar lang nauwkeurig en toegewijd als penningmeester.

In zijn werk was hij nauwkeurig en toegewijd. In 2022 heeft meneer Van den Akker deze functie neergelegd, maar tegenwoordig is hij nog steeds betrokken bij verschillende taken binnen de vereniging.

Van den Akker is ook een aantal jaren bestuurslid geweest van badmintonvereniging \'BC \'85’. Hij beheerde de financiën en deed dat op de voor hem kenmerkende secure wijze. Daarnaast is hij altijd actief geweest bij het organiseren van wedstrijden en acties ten behoeve van de vereniging. Er kon altijd een beroep op hem worden gedaan.

Freerkje van der Veen

Geboortedatum: 19-06-1963

Freerkje van der Veen – Frankes uit Surhuisterveen ontvangt een lintje vanwege haar inzet als coördinator voor de voedselbank. Binnen deze rol ondersteunt ze kwetsbare mensen, door hen te voorzien van voedsel en basisbenodigdheden. Ze inspireert, motiveert en zet zich in voor voedselveiligheid en het optimaliseren van magazijnprocessen. Ook wordt Freerkje van der Veen geprezen om haar organisatietalent.

Naast haar werk bij de voedselbank heeft mevrouw Van der Veen vrijwilligerswerk gedaan bij de buurtvereniging "Mei elkoar Foar elkoar", basisschool JLS en de tennis- en padelvereniging Surhuisterveen en omstreken.

Kaatje Zwaagstra-Radema

Geboortedatum: 26-03-1956

Kaatje Zwaagstra-Radema uit Kootstertille verdient een lintje omdat haar leven al ruim 20 jaar volledig in het teken staat van mantelzorg. Na een tragisch ongeval was opname in een verpleeghuis voor haar man Hielke Zwaagstra noodzakelijk. Door hem thuis intensief te verzorgen kon Hielke betrokken blijven bij het gezin en de gemeenschap. Hiernaast nam mevrouw Zwaagstra later ook de zorg op zich van haar dementerende moeder.

Ook voor haar dorp Kootstertille zet mevrouw Zwaagstra zich in. Ze maakt deel uit van het bestuur van Doarpsnocht en de feestweekcommissie en zat in het bestuur van Plaatselijk Belang. Haar vermogen om alles te combineren getuigt van uitzonderlijke kracht en liefde. Ze is een voorbeeld voor anderen.

Meindert Yme Talma

Geboortedatum: 10-10-1968

Meindert Yme Talma uit Twijzelerheide was tussen 2010 en 2022 actief als raadslid voor het CDA in de gemeente Achtkarspelen, waar hij zich inzette voor verschillende onderwerpen: landbouw, natuurbeheer, taal, onderwijs, infrastructuur, sport en recreatie.

Meindert Talma heeft waardevolle ervaring opgedaan als bestuurslid van LTO-Noord, afdeling Achtkarspelen, en het algemeen bestuur van de Noordelijke Friese Wouden. Hij heeft een cruciale rol gespeeld in het samengaan van vijf agrarische natuurverenigingen tot één organisatie.

Recentelijk is meneer Talma benoemd tot beheerregisseur "Droge Dooradering" bij de NFW. In deze rol adviseert hij over het onderhoud van landschapselementen en organiseert hij activiteiten om het bewustzijn over natuurbehoud te vergroten. De inzet en expertise van de heer Talma op het gebied van landbouw en natuur hebben een positieve impact gehad op de lokale gemeenschap.

Pieter Kuipers

Geboortedatum: 07-01-1955

Pieter (Piet) Kuipers uit Gerkesklooster verdient een Koninklijke onderscheiding vanwege zijn toewijding aan de gemeenschap. Hij is al 24 jaar penningmeester bij stichting Hoogstraten in Gerkesklooster/Stroobos waar hij zorgvuldig het kapitaal beheert en lokale verenigingen ondersteunt.

Ook is Kuipers al 45 jaar actief bij voetbalvereniging GSVV, waar hij verschillende rollen vervult en de club financieel steunt. Piet Kuipers is daarnaast vanaf 2002 vrijwilliger bij het CDA in Achtkarspelen. Hier was hij schaduw- en steunfractielid. Verder is hij nog financieel adviseur en dorpscoördinator van Gerkesklooster/Stroobos.

Naast zijn vrijwilligerswerk helpt meneer Kuipers als gedreven ondernemer vooral jonge ondernemers. Bijvoorbeeld met het opzetten van een eigen onderneming of bij overname van een bedrijf.

Giny Luimstra-Zijlstra

Geboortedatum: 22-08-1944

Marchiena (Giny) Luimsta-Zijlstra uit Gerkesklooster zette zich van 2001 tot 2022 met veel toewijding in als vrijwillig koster en ambtsdrager bij de Hervormde kerk in Gerkesklooster.

Mevrouw Luimstra staat bekend om haar sociale betrokkenheid, altijd gericht op het welzijn van anderen. Ook buiten de kerk. Zo is ze actief bij de Historische Kring Stroobos vanaf de oprichting in 2017. Hier levert ze waardevolle bijdragen als gastvrouw en is ze actief betrokken bij het bedenken van exposities.

Wat Luimstra verder kenmerkt is haar loyaliteit, plichtsgetrouw en aanpakkersmentaliteit. Bij de digitalisering van het systeem van de KWF, waar ze ook vrijwilligerswerk deed, beet ze zich vast in deze transitie en wilde ze vastberaden leren hoe ze digitaal vaardiger kon worden.

Giny Luimstra wordt gewaardeerd door de inwoners van Gerkesklooster. Ze zet zich altijd met hart en ziel in voor het welzijn van anderen.

Romke van der Wal

Geboortedatum: 27-09-1970

Romke van der Wal uit Buitenpost zette zich in als raadslid voor het CDA van 2010 tot 2022. Hij vervulde diverse belangrijke rollen. Zijn bereidheid om nieuwkomers te coachen na zijn afscheid als raadslid onderstreept zijn blijvende betrokkenheid.

Naast zijn politieke betrokkenheid zette Van der Wal zich in voor de lokale gemeenschap op andere gebieden. Hij was actief in de schoolraad van 'De Lichtbron' van 2011 tot 2014, op het gebied van verkeersveiligheid. Ook was hij secretaris van de ledenraad van Stichting Noventa.

Buiten zijn betrokkenheid bij de school en politiek, was Romke van der Wal ook een bekend gezicht bij de organisatie van de Sinterklaasintocht en de feestweek. Zijn leidinggevende rol in de feestweekcommissie en zijn inspanningen voor sponsoring getuigen van zijn actieve betrokkenheid bij lokale evenementen.

Auke Attema

Geboortedatum: 16-05-1953

Auke Attema uit Buitenpost zet zich al jarenlang in voor zijn dorp en de gemeente Achtkarspelen. Zo was hij tien jaar lid van Plaatselijk Belang Buitenpost, waar hij opviel door zijn grote betrokkenheid bij vrijwel alle verenigingsactiviteiten. Ook maakte hij deel uit van initiatiefgroep Wonen in Buitenpost.

Als deskundige op het gebied van woningbouw en energie maakte hij zich hard voor het bevorderen van nieuwbouw in het dorp. Verder is de heer Attema ook actief als wijkcoördinator voor de Hartstichting, vrijwilliger bij stembureaus en biedt hij mensen ondersteuning bij belastingaangifte. Binnen het CDA staat Attema bekend als \'super vrijwilliger’. Al meer dan 20 jaar vervult hij achter de schermen talloze taken met onvermoeibare toewijding.

Joop Bekkema

Geboortedatum: 20-09-1947

Overleden: 08-04-2024

Johannes (Joop) Bekkema uit Harkema zette zich meer dan 50 jaar in voor korfbalvereniging Harkema. Hier vervulde hij verschillende functies: scheidsrechter, beoordelaar, bestuurslid en trainer/coach. Zijn inzet heeft niet alleen bijgedragen aan de ontwikkeling van jong talent binnen de club, maar ook aan de groei en het succes van de vereniging als geheel.

Daarnaast drukte Bekkema zijn stempel als bestuurs- en raadslid bij de PvdA in de gemeente Achtkarspelen. Hij kwam op voor de belangen van de burgers en streed voor een rechtvaardige en inclusieve samenleving. Ook bij Plaatselijk Belang Harkema speelde hij een cruciale rol die bijdroeg aan het bevorderen van lokale initiatieven en projecten.