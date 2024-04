Verplichte verhuizing kaatsvereniging Oostergo staat (nog) niet vast

vr 26 april 2024, 11.15 uur

DOKKUM - De gemeente Noardeast-Fryslân heeft opheldering geboden over een motie die betrekking heeft op de kaatsvereniging Oostergo in Dokkum. De motie, die de vereniging aanhaalde om gedwongen verplaatsing te weerstaan, was specifiek gericht tegen een verhuizing naar het Tolhuispark, en niet, zoals de vereniging veronderstelde, tegen elke verplaatsing binnen het Harddraverspark zelf.

Deze verduidelijking volgt op onduidelijkheid die ontstond na plannen van de gemeente om het kaatsveld binnen hetzelfde park te verplaatsen. De kaatsvereniging verzette zich tegen deze plannen, verwijzend naar de motie als ondersteuning van hun standpunt. Echter, het college van B&W zegt nu dat de motie alleen betrekking had op verplaatsing naar het Tolhuispark.

In een brief aan de club benadrukt het college van B&W de belangrijke rol van de vereniging in de gemeenschap en de intentie om het herontwikkelingsproces van het park te versnellen. De gemeente staat open voor aanpassingen van het huidige herontwikkelingskader.

Het college schrijft: "In het deelgebied 'parkhart' zijn er veel functies die een plek moeten krijgen. Het multifunctionele veld, waar ook op gesport en gekaatst kan worden, is hier onderdeel van."

De gemeente benadrukt dat de uitleg van wethouder Rebecca Slijver tijdens het informele napraten gebaseerd was op de afmetingen die de kaatsvereniging zelf had aangegeven en onderdeel is van het huidige ontwikkelkader. Het is daarmee (nog) geen formeel besluit.

"Wij gaan graag verder met u in gesprek om afspraken te maken en een passende plek te vinden binnen het Harddraverspark." aldus het college van B&W.