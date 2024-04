Musical De Tocht wint Publieksprijs Beste Musical 2024

do 25 april 2024, 13.17 uur

LEEUWARDEN - Musical De Tocht heeft de felbegeerde Publieksprijs voor Beste Musical van het jaar 2024 gewonnen. De prijs werd tijdens het jaarlijkse Musical Awards Gala uitgereikt door Irene Moors.

Het televisiekijkend publiek stemde tijdens de live-uitzending in meerderheid voor de Elfstedenmusical en Musical De Tocht won daarmee van de andere genomineerden Mama Mia! En Soldaat van Oranje - De Musical.

De producenten en het gehele creatieve team van De Tocht zijn geraakt door de erkenning. ‘Wij willen onze oprechte dankbaarheid uitspreken aan het publiek, voor hun steun en enthousiasme maar ook aan alle vrijwilligers, figuranten en het hele team die de voorstelling overal zo geweldig uitdragen. Deze award is voor hen allemaal!’ aldus Lisette Bokma producent van Musical de Tocht.

Naast de publieksprijs heeft Musical de Tocht ook de Award voor Beste Decor, Toneelbeeld of Projecties gewonnen. Luc Peumans (Painting with Light) verantwoordelijk voor het ontwerp, staging en projecties en Robert Nieuwenhuis die het ontwerp voor de draaiende ijsvloer heeft gemaakt namen de award in ontvangst tijdens het Musical Award Gala.

Musical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, passie, verbroedering en keuzes maken. De Elfstedentocht als metafoor voor het leven. Vallen en opstaan, samen en alleen. Met indrukwekkende muziek, pakkende liedteksten en het ijzingwekkende mooie decor van de Friese elf steden. De musical is nog tot en met juni te zien in het Friso Theater in Leeuwarden.