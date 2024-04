Lancaster Expositie heropent in EarnewÃ¢ld

Lancaster Expositie heropent in Earnewâld

zojuist geplaatst

EARNEWALD - De Lancaster Expositie \'Geraakt, de laatste vlucht van Lancaster R5682’ heropende deze week haar deuren in een vernieuwde expositieruimte aan De Stripe 12a in Earnewâld, met een bijzondere overdracht aan Nationaal Park De Alde Feanen.

De expositie is een eerbetoon aan de moed en het offer van de mannen die tijdens de Tweede Wereldoorlog dienden en omkwamen toen hun vliegtuig neerstortte in de nabije omgeving. Het is een aangrijpende herinnering aan de gevolgen van oorlog. Deze heropening markeert niet alleen een hernieuwde kans om het verleden te eren, maar ook om de verbinding tussen geschiedenis, natuur en gemeenschap te versterken.

De opening van de expositie werd mogelijk gemaakt door de aanwezigheid van Peter Joslin, kleinzoon van één van de neergestorte piloten en de schoolkinderen van de Master Frankeskoalle die de gelegenheid aangrepen om meer te leren over het verleden en de betekenis ervan voor hun gemeenschap.

Na de opening werd er een vaart gemaakt naar de Zwaluwhaven, de plek waar de Lancaster neerstortte. Hier is een permanente herdenkingsplaats gecreëerd, ontworpen door landschapsarchitecte Nynke Rixt Jukema.

De Zwaluwhaven, een 32 meter lange muur, heeft 251 gaten voor oeverzwaluwen, wat overeenkomt met het aantal gevechtsvliegtuigen dat in de nacht van 4 op 5 september 1942 opsteeg. De lengte van de muur komt overeen met de lengte van de Lancaster. Van de 251 gaten worden 12 dichtgemaakt, ter herinnering aan de twaalf vliegtuigen die die nacht in 1942 niet terugkwamen.

"We zijn vereerd om de Lancaster Expositie 'Geraakt, de laatste vlucht van Lancaster R5682’ te heropenen in Nationaal Park De Alde Feanen," Dirk Blom, secretaris van het park. "Dit is niet alleen een kans om het verleden te herdenken, maar ook om bruggen te slaan tussen geschiedenis, natuur en educatie. We hopen dat deze expositie bezoekers zal inspireren en informeren, en dat het een plek zal worden van reflectie en verbondenheid."

De heropening van expositie markeert een belangrijke mijlpaal in het behoud van cultureel erfgoed en de bevordering van gemeenschapsbetrokkenheid. De expositie is vanaf vandaag open voor het publiek en nodigt bezoekers uit om de verhalen van moed en opoffering te ontdekken die hier worden verteld.

Voor meer informatie over de expositie en openingstijden kunt u terecht op www.np-aldefeanen.nl/lancaster