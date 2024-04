Bouwplannen aan Terpsterwei in Eanjum gaan door

do 25 april 2024, 13.47 uur

EANJUM - De geplande woningbouw aan de oostzijde van Eanjum zal doorgaan. Dat heeft het college van B&W van Noardeast-Fryslân deze week bekendgemaakt. Bewoners van de Terpsterwei en Burmaniastrjitte hadden in februari hun zorgen geuit bij de gemeente.

De gemeente heeft aan dat er in elk geval geen onderzoek komt naar alternatieve locaties. Er is namelijk al een gedegen verkenning geweest. De betreffende locatie is verder niet in eigendom van de gemeente.

Na overleg met de grondeigenaar is besloten dat deze bereid is gevonden om de locatie zelf te gaan ontwikkelen als ontwikkelaar. De gemeente heeft hierbij een faciliterende rol.

Verbeteringen

Het college heeft wel enkele verbeteringen voorgesteld om de kwaliteit en veiligheid in de straten te waarborgen. Een belangrijke maatregel is de toevoeging van tien extra parkeerplaatsen aan de Terpsterwei, bedoeld om de verkeersdoorstroming en -veiligheid te verbeteren. Ook is er bevestigd dat de toegankelijkheid voor hulpdiensten onaangetast blijft.

Betrokkenheid

De gemeente benadrukt het belang van bewonersparticipatie en vermeldt dat er diverse overlegmomenten zijn geweest, waaronder een informatieavond en bijeenkomsten van Dorpsbelang Eanjum. Op basis van deze interacties zal het voorontwerp worden verfijnd tot een voorlopig matenplan, dat dient als grondslag voor de definitieve aanvraag.