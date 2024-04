PowNed bezoekt Ameland vanwege Sunneklaas-meeting

do 25 april 2024, 20.16 uur

HOLLUM - Een tv-ploeg van PowNed bezocht woensdag Ameland vanwege een besloten Sunneklaas-bijeenkomst in Hollum. Op de avond zouden er volgens de omroep ideeën geopperd zijn om de veerboten naar Ameland niet te laten varen om mensen van het vasteland op afstand te houden van het Sunneklaasfeest.

De eilanders kwamen deze maand tweemaal bijeen om te kijken hoe ze het feest toch kunnen organiseren van en voor de Amelanders.

Vorig jaar kwam het Sunneklaasfeest in opspraak toen een cameraploeg van PowNed op 5 december werd belaagd op het eiland. De ploeg was op het eiland om opnames te maken van het feest. Journalist Aryan Parsa werd al op de veerdam door Amelanders opgewacht.

Stiekem naar het eiland

PowNed-verslaggever Parsa was ditmaal beter voorbereid; hij had zich in de auto verstopt tijdens de overtocht. Als journalisten, handhavers of politie van het vasteland de veerboot betreden, wordt dit direct gemeld om verrassingen voor de eilanders te voorkomen.

Eilanders die bij één van de twee bijeenkomsten waren laten WâldNet weten dat de veerboten helemaal niet ter sprake zijn gekomen. Naar aanleiding van stellingen waarop mensen 'eens' of 'niet eens' konden reageren, werd er over de toekomst van het Sunneklaasfeest gesproken. De bijeenkomsten werden door een groep bewoners georganiseerd om met elkaar te kijken hoe ze het feest gaan vieren.

Besloten bijeenkomst in Hollum

PowNed probeerde de besloten bijeenkomst in Hollum bij te wonen, een week ervoor was er al een soortgelijke bijeenkomst in Buren geweest. De eilanders streven ernaar het feest, met zijn speciale regels en gebruiken, te behouden. De uitnodigingsbrief benadrukte het doel om "onze traditie te beschermen en behouden."

Discussie over doorgang feest

Tijdens de bijeenkomst, waarbij burgemeester Leo Pieter Stoel aanwezig was, werden diverse ideeën besproken om het feest doorgang te laten vinden.

De burgemeester gaf geen commentaar aan PowNed over de inhoud van de bespreking. Hij adviseerde de aanwezigen om buiten geen commentaar te geven aan de wachtende journalist. Mogelijke maatregelen omvatten volgens PowNed het afzetten van wegen en het niet laten varen van veerboten.

Angst voor verlies van traditie

Aan WâldNet laten eilanders (naar aanleiding van dit bericht) weten dat het Sunneklaasfeest vooral een familiefeest is. Amelanders van boven de 80 doen soms nog mee en lopen verkleed door de straten.

Door een bepaald gedrag weten bijvoorbeeld de directe familieleden wel wie er in het pak zit. Op Ameland is er angst dat het spelelement verdwijnt als buitenstaanders ook bij de viering aanwezig zijn. Zij kennen de regels en gebruiken niet.

Reactie op aangifte

De tipgever die PowNed had ingelicht, zag geen heil in de aangifte die was gedaan bij de politie nadat het camerateam was belaagd. "Hier aangifte doen, heeft eigenlijk helemaal geen zin...."

Bekijk de video van PowNed (bovenaan) voor meer informatie. Dit bericht is om 21.20 uur met informatie van eilanders aangevuld.