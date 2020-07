Burgumer met luchtdrukpistool opgepakt

Publicatie: ma 20 juli 2020 16.00 uur

BURGUM - De politie kwam zondagmiddag in actie nadat er een melding was binnengekomen over een Burgumer die zou schieten met een pistool. Dit vond plaats op een balkon van een appartementencomplex aan de Ds. Talmasingel in Burgum.

De politie werd omstreeks 13.40 uur gebeld en tien minuten later wisten agenten de man aan te houden bij zijn woning. Hij is meegenomen naar het bureau en ingesloten voor verhoor. Ook troffen agenten ter plaatse een luchtdrukpistool aan. Dit is een pistool waarmee je kleine balletjes wegschiet.

De politie startte maandag een uitgebreid buurtonderzoek om vast te stellen of er daadwerkelijk met het pistool is geschoten (of niet).