Essity betreurt oproep tot staking in Sumar

regionaal wo 6 november 2024, 13.54

SUMAR - Essity Operations Suameer B.V. betreurt het feit dat de vakbonden opgeroepen hebben tot een staking in Sumar. Dat meldt het bedrijf aan WâldNet.

Het is voor de papierfabriek belangrijk dat de medewerkers voor 2024/2025 een sterk arbeidsvoorwaardenpakket hebben. Daarom is het bedrijf - bij het aflopen van de vorige cao - in gesprek gegaan met haar medewerkers en hebben ze meerdere constructieve gesprekken gevoerd met de bonden FNV en CNV over een mogelijke nieuwe cao.

Open voor dialoog

Jan Wiebe Zandberg, Site Manager bij Essity Operations Suameer B.V.: "We respecteren uiteraard het recht op stakingen. We vinden het jammer dat de onderhandelingen zijn stukgelopen. We blijven openstaan voor het voortzetten van de dialoog met de vakbonden en onze medewerkers."

Geen zicht op nieuwe cao

Er is een eindbod gedaan van een totale loonsverhoging van 4,5% over een periode van 12 maanden. Helaas werd dit eindbod afgewezen door de vakbonden en was er een korte werkonderbreking op donderdag 31 oktober en is er voor 6 november een staking aangekondigd. Er is dus voorlopig geen nieuwe cao voor de duur van een jaar, tot 1 juli 2025, te verwachten.

Essity Suameer geeft verder aan dat er in Sumar momenteel 80 mensen aan het werk zijn. De vakbonden communiceerden eerder een getal van 150. Essity is een wereldwijd toonaangevend bedrijf op het gebied van hygiëne en gezondheid en bekend van onder andere Tork, TENA, Libresse, Edet, Demak'Up, Tempo en Leukoplast. In de fabriek in Sumar worden nonwoven schoonmaak- en poetsdoeken geproduceerd en verwerkt voor onder andere het merk Tork.