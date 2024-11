24-uurstaking bij papierfabriek Essity in Sumar

SUMAR - Een aantal werknemers van de papierfabriek Essity in Sumar doet woensdag mee aan een 24-uurstaking. De leden van de vakbond CNV en FNV eisen een fatsoenlijke loonsverhoging in een nieuwe cao.

Volgens de vakbonden heeft Essity sinds donderdag niks van zich laten horen. Vorige week donderdag werd al een korte werkonderbreking gehouden. De staking ging woensdag om 6.00 uur van start aan de Solcamastraat 24.

De FNV belooft nu al dat het niet bij deze staking zal blijven. Edwin Martirosian, bestuurder FNV Procesindustrie: "We hebben meer stakingen op de planning staan. Tenzij de directie natuurlijk ineens met een heel goed voorstel komt voor de salarissen en voor een zwaarwerkregeling. Tot die tijd voeren wij actie met de werknemers."

De eerste staking komt bepaald niet uit de lucht vallen. Al een maand geleden lieten de leden van de vakbond bij Essity unaniem weten klaar te zijn voor acties. De mensen in de poetsdoekfabriek zijn dan ook flink boos. Het bedrijf wil met hen maar geen knappe cao afspreken. Op tafel liggen volgens de vakbond een slap loonbod en een beroerde zwaarwerkregeling.

Essity wil de mensen niet meer geven dan een loonsverhoging van 2% (per 1 juli dit jaar) en 2,5% in januari. Verder een uitgeklede regeling om eerder te stoppen met zwaar werk; korter en pas vlak voor hun pensioen. De FNV eist een cao voor een jaar waarin de fabrieksmedewerkers compensatie krijgen voor de hoge inflatie van de afgelopen jaren en daarbij nog 4% extra. Verder moeten de werknemers die zwaar werk doen gewoon drie jaar eerder kunnen stoppen.

Martirosian: "De mensen in de fabriek doen zwaar werk en willen gezond hun pensioen halen, niet pas als ze zijn versleten. Ze willen later ook nog een beetje kunnen genieten van de oude dag. Dat kan als er een goede regeling voor hen is om eerder te stoppen, niet met wat Essity in het eindbod heeft neergelegd."

