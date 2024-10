Nieuwe mega-transformator in gebruikgenomen in Tytsjerk

Auke Iedema di 8 oktober 2024, 9.50 regionaal di 8 oktober 2024, 9.50

TYTSJERK - Een belangrijke mijlpaal vond op 4 oktober 2024 plaats op het hoogspanningsstation in Louwsmeer. Met het omzetten van de vermogensschakelaar werd de langverwachte, nieuwe transformator officieel in bedrijf genomen.

Een trafo met een verhaal

Dat de transformator nu echt in werking is gesteld, ging niet zonder slag of stoot. In september 2021 werd zijn voorganger beschadigd door brand. De vervangende transformator zou in september 2022 naar het hoogspanningsstation worden vervoerd, maar zakte weg in het veen.

De transformator moest geborgen worden en werd in stukjes geknipt omdat er geen enkele andere optie was. Vanwege de zachte grond is uiteindelijk besloten om een speciale verharde weg dwars door de weilanden aan te leggen. De aanleg van deze weg kostte 1 miljoen euro. Nadat de transformator in juni 2024 was vervoerd, is gestart met het installatiewerk.

Installatie

De transformator kwam zo kaal mogelijk aan op het hoogspanningsstation. Tijdens de installatie werden alle onderdelen aan de buitenkant opgebouwd, zoals vulpijpen, doorvoeringen en beveiliging. Daarna werd hij vacuüm gezogen en vervolgens gevuld met warmgestookte olie. Door het vacuüm komen er geen luchtbellen in en kan de olie overal tussen komen.

Van hoog- naar middenspanning

De transformator levert een vermogen van 370 MVA. De transformator zet hoogspanningscapaciteit om van 220.000 volt naar 110.000 volt. Via het 110.000 volt hoogspanningsstation wordt het net van de regionale netbeheerder Liander gevoed. De elektriciteit wordt hiervoor omgezet naar middenspanning (10.000 of 20.000 volt). Daarmee worden bedrijven en, via transformatorhuisjes, ook huishoudens voorzien van elektriciteit.

Wat gebeurt er nog meer in Louwsmeer?

Momenteel wordt er gewerkt aan de modernisering van de velden op het hoogspanningsstation. Daarmee zijn er minder storingen en is de energievoorziening betrouwbaarder. Ook wordt de huidige transformator in 2025 gereviseerd. Als in 2025 ook de derde transformator in gebruik wordt genomen, is de capaciteit op het hoogspanningsstation Louwsmeer verdubbeld. Tijdens het transport in juni zijn twee nieuwe transformatoren naar het station gebracht.