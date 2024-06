Transport reuzentransformatoren naar Tytsjerk gestart

wo 5 juni 2024, 17.42 uur

TYTSJERK - Het transport van de langverwachte transformatoren naar het hoogspanningsstation van TenneT in Louwsmeer bij Tytsjerk is deze week gestart. De eerste van de twee reuzentransformatoren van 220.000 volt is maandag per schip vanuit Schiedam naar de aanlegplaats aan het Van Harinxmakanaal bij Tytsjerk vervoerd.

Woensdagochtend vertrok het transport op de speciaal aangelegde weg richting het hoogspanningsstation. Het vervoer van de transformator van 250.000 kilo over de weg van de aanlegplaats naar het station neemt een aantal dagen in beslag. De tweede transformator arriveert naar verwachting over twee weken in Louwsmeer.

Vorige keer ging mis

TenneT laat deze keer niets aan het toeval over. De vorige keer, op 7 september 2022, viel een transformator in het weiland. Er werd op de avond een landweggetje gebruikt. Nu is er een compleet nieuwe weg gecreëerd door de weilanden vanaf het kanaal naar het hoogspanningstation.

Dinsdagavond laat arriveerde de eerste transformator per schip vanuit Schiedam bij de aanlegplaats aan het Van Harinxmakanaal bij Tytsjerk. Woensdag is een trailer via een ponton onder de transformator gereden. Vervolgens is het vervoer richting het hoogspanningsstation gestart.

De speciaal aangelegde extra brede weg is opgebouwd uit een zandlaag met betonplaten. Daarbovenop zijn draglineschotten geplaatst. Dat zijn hardhouten balken die aan elkaar bevestigd zijn met een ijzeren pin. Zo ontstaat een plateau waarover het transport vervoerd kan worden.

Omdat er voor de lengte van 1,5 km transportweg niet voldoende draglineschotten beschikbaar zijn, zal het transport een aantal keer stil worden gezet. In die tijd worden de draglineschotten verplaatst en daarna kan het transport weer hervat worden. Hierdoor duurt het gehele transport ongeveer twee dagen.

Als de transformator is aangekomen op het hoogspanningsstation wordt hij in de transformatorbox gesleept. Het totale gewicht van het transport is 300.000 kilo. Transporteur Mammoet voert het transport voor TenneT uit.



Extra veiligheid

Voor dit huidige transport zijn extra onderzoeken gedaan en verschillende mogelijke routes bestudeerd. De haalbaarheidsstudie liet zien dat de gekozen route, de beste optie is. Want hier zijn de minste obstakels die omzeild moeten worden. Denk bijvoorbeeld aan sloten, weggetjes, leidingen etc.

In aanloop naar het transport is de bodem waarover het transport loopt continu gemonitord en ook de komende dagen wordt dat gedaan. Daarbij worden ook de weersverwachtingen nauwlettend in de gaten gehouden.

Tot slot is het van belang voor de transporteur en de omgeving om het transport zo rustig mogelijk te laten verlopen. Daarom zijn er verkeersregelaars aanwezig om bezoekers op afstand te houden.



bNet als in andere provincies, neemt ook in Friesland de vraag naar elektriciteit toe. Op verschillende plaatsen bereikt het elektriciteitsnet zijn maximale capaciteit. De twee nieuwe transformatoren dragen bij aan het versterken van het elektriciteitsnet van Friesland. Ze leveren beide een vermogen van 370 mega-volt-ampère.

Met de twee transformatoren verdubbelt TenneT de capaciteit op elektriciteitsstation Louwsmeer. TenneT neemt de eerste transformator einde van dit jaar in gebruik. Daarnaast wordt op dit moment een nieuw hoogspanningsstation bij Bolsward gebouwd en zijn de voorbereidingen gaande voor een nieuw hoogspanningsstation bij Leeuwarden.