Nieuw transport transformatoren gaat dwars door weilanden

ma 15 april 2024, 16.30 uur

TYTSJERK - Aannemer Jelle Bijlsma is momenteel bezig met de aanleg van een speciale transportweg door de weilanden bij Tytsjerk. TenneT wil over deze tijdelijke weg twee transformatoren naar het hoogspanningsstation Louwsmeer aan de Rustenburgerweg vervoeren.

Er wordt niet gebruik gemaakt van de 'oude' route, waar het transport in september 2022 mislukte. Door het gewicht van het transport (250 ton) zakte de weg in, waarna de transformator omviel en onbruikbaar werd.

Juni

"We hopen dat het transport in juni plaats kan vinden," zo laat Marjan van der Iest aan WâldNet weten. "De transformatoren staan klaar in Schiedam en worden vanaf daar per schip naar Leeuwarden vervoerd."

Aankomst via kanaal

Net zoals de vorige keer komt het transport via het Van Harinxmakanaal aan land. Daarna gaat het verder over de tijdelijke weg in de weilanden tussen de Rustenburgerweg en de Altenburgerweg bij Tytsjerk.

Plateau

De weg wordt opgebouwd uit een zandlaag met betonplaten. Tijdens het transport zullen daar bovenop nog dragline schotten gebruikt worden. Dat zijn hardhouten balken die aan elkaar bevestigd zijn met een ijzeren pin. Zo ontstaat een houten plateau waarover het transport vervoerd wordt.

250.000 kilogram

Het totale gewicht van het transport is 250.000 kilo. Er worden twee transformatoren naar het hoogspanningsstation vervoerd. Eén daarvan is de vervanger van de omgevallen transformator en de andere is een extra transformator voor de uitbreiding van de capaciteit.

FOTONIEUWS