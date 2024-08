Opvanglocatie voor vluchtelingen in Twijzel

TWIJZEL - De gemeente Achtkarspelen heeft een nieuwe tijdelijke opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Twijzel goedgekeurd. De opvang krijgt een plek aan de Optwizel 55 in Twijzel.

Deze locatie stond enige tijd geleden te koop als bouwkavel voor 50.000 euro. Op het perceel is recent een nieuwe woning gebouwd. De opvangplek in het huis en bijgebouw zal via een speciale gedoogbeschikking plaats bieden aan maximaal 18 vluchtelingen.

Opvang in Fonteinkerk komt tot einde

Het besluit tot deze nieuwe opvanglocatie volgt op de beëindiging van de opvang van 70 vluchtelingen in de Fonteinkerk in Buitenpost. Daar loopt de huidige huurovereenkomst op 23 oktober 2024 af. De gemeente heeft besloten om de opvang in Twijzel tijdelijk toe te staan, ondanks dat het huidige bestemmingsplan dit normaal niet zou toestaan.

Twee jaar gehuurd

De opvang aan de Optwizel 55 zal beginnen op 1 oktober 2024 en duurt in eerste instantie twee jaar. De gemeente heeft aangegeven dat deze tijdelijke maatregel noodzakelijk is gezien de humanitaire noodzaak en het ontbreken van andere geschikte locaties op korte termijn.

De direct omwonenden en Plaatselijk Belang zijn op de hoogte gebracht door de gemeente.

