Opvang Oekraïners in Fonteinkerk Buitenpost stopt eind oktober 2024

wo 15 mei 2024, 16.04 uur

BUITENPOST - De Fonteinkerk in Buitenpost zal vanaf eind oktober 2024 geen Oekraïense vluchtelingen meer opvangen. Dat heeft burgemeester Oebele Brouwer van de gemeente Achtkarspelen bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad.

Sinds medio oktober 2022 werden in de Fonteinkerk maximaal 70 Oekraïners opgevangen die hun land ontvluchtten vanwege de oorlog met Rusland. De locatie was echter slechts bedoeld voor crisisopvang en niet geschikt voor langer verblijf vanwege geluidsoverlast, gebrek aan privacy en ontbrekende plafonds.

Het college van B&W wil nu overstappen naar meer permanente, kleinschalige opvanglocaties. Zo is de 'Bakkershoek' in Buitenpost al in gebruik en wordt de Pypketsjerke in Augustinusga uitgebreid. Er worden meer geschikte panden gezocht.

In een massaal bezochte bijeenkomst op 20 maart werd bij de gemeente ook duidelijk dat de opvang gesloten moet gaan worden. "Omwonenden en ook het kerkbestuur hebben aangegeven dat we ons moeten houden aan de destijds afgesproken termijn van twee jaar." aldus Brouwer.

De Fonteinkerk moet uiterlijk 1 april 2025 helemaal leeg zijn, maar het streven is om eind oktober 2024 al klaar te zijn. Daarna zal de kerk worden gerenoveerd om deze in oude staat te herstellen, voordat het gebouw wordt teruggegeven aan het kerkbestuur.

In oktober 2022 besloot het kerkbestuur van de vrijgemaakt gereformeerde Fonteinkerk na goed overleg met de gemeente het gebouw beschikbaar te stellen voor de crisisopvang van 50 tot 75 Oekraïners voor een periode van twee jaar.