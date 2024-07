Raad wil toch een onderzoek naar uitstoot van Sonac

regionaal vr 12 juli 2024, 15.55

BURGUM - De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel wil dat er toch een onderzoek komt naar de uitstoot van Sonac in Sumar. De provincie Fryslân (en FUMO) gaf in juni 2024 aan dat zij geen aanvullend onderzoek willen gaan doen.

Tijdens een raadsvergadering in Burgum werd donderdagmiddag een (nieuwe) motie aangenomen waarbij het college van B&W wordt opgeroepen om de provincie alsnog een geur- en emissieonderzoek bij Sonac in Sumar te laten uitvoeren. Het gaat hierbij om de uitstoot in de lucht en in het Prinses Margrietkanaal.

Biovergister

Het onderzoek kwam in 2023 ter sprake toen Sonac een vergunning aanvroeg voor een biovergister. De raad gaf hiervoor geen verklaring van geen bedenkingen af. Dit betekent dat de komst van een biovergister van de baan zou moeten zijn.

On hold

De provincie Fryslân (en het college van B&W van Tytsjerksteradiel) doen achter de schermen nog een poging om Sonac een kans te geven. Zo is de vergunningsaanvraag 'on hold' gezet om Sonac de kans te geven om met een nieuw plan te komen.

Tegenprestatie

Ze gaven hierbij gehoor aan een deal die in 2013 werd gemaakt in ruil voor grond voor de aanleg van de weg en fietspad naar de Centrale As.

Als tegenprestatie beloofden de colleges van de provincie en gemeente om alle medewerking te verlenen aan de planologische wijziging van de groenstrook naar een bedrijfsbestemming. Deze bestuursovereenkomst tussen Tytsjerksteradiel, Fryslân en Rendac Bergum BV werd in 2023 pas bekend.

Speciale behandeling

Het college van B&W verleende in 2019 en 2020 al diverse tijdelijke vergunningen aan Sonac. Bij de meeste vergunningen werd de raad niet geïnformeerd omdat dat volgens het college geen vereiste (of gebruikelijk) is. Op deze manier is het mogelijk om relatief grote bouwwerken te realiseren voor een periode van zo'n 10 jaar. Daarna is het wel nodig dat de gemeenteraad daarover een besluit neemt.