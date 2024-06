Provincie voert geen aanvullend emissie-onderzoek uit bij Sonac

BURGUM - De provincie Fryslân heeft besloten geen aanvullend geur- en emissieonderzoek uit te voeren bij het bedrijf Sonac in Sumar. Dit ondanks een unaniem aangenomen motie van de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel, die om zo'n onderzoek vroeg.

Omwonenden maken zich zorgen over wat er precies uit de pijpen van Sonac komt. Het is onbekend wat de gevolgen zijn van de rook. Ook ervaren omwonenden - volgens onderzoek van de GGD - 6 tot 7 keer meer stankoverlast dan andere inwoners in Friesland.

Rookdeeltjes

De gemeenteraad nam op 14 december 2023 een motie aan waarin het college van B&W werd opgedragen de provincie te verzoeken een onderzoek uit te voeren naar de uitstoot van Sonac. Het onderzoek zou zich moeten richten op de aard van de rookdeeltjes uit de schoorstenen, de hoeveelheid geuremissie, en de mogelijke toxische gevolgen voor mens en milieu.

'Geen aanleiding'

Het college van B&W gaf gehoor aan de motie en diende op 5 februari 2024 een verzoek in bij de provincie. Op 13 juni ontving de gemeente een reactie van Gedeputeerde Staten. De provincie stelt dat er, gezien de activiteiten bij Sonac, geen aanleiding is om aan te nemen dat toxische stoffen in de lucht of het oppervlaktewater terechtkomen. Uit dossieronderzoek blijkt volgens de provincie dat aan de gestelde normen voor geur en overige verontreinigingen wordt voldaan.

De provincie geeft aan dat het gemeentebestuur vrij is om zelf een onderzoek te laten verrichten. Het college van B&W stelt echter dat zij niet in de positie of mogelijkheid is om zelf een nader onderzoek uit te voeren, aangezien de provincie het bevoegd gezag is. Een aanvullend onderzoek kost de gemeente - volgens de FUMO - 12.500 euro.

Schokkend

Indiener van de motie, Sjaak Hoekstra (VVD), laat weten dat hij de reactie van de provincie schokkend vindt. "Gedeputeerde Staten van Friesland is helemaal de weg kwijt...."

