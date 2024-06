Tijgerende inbreker weet ook Gytsjerk te vinden

wo 5 juni 2024, 19.20 uur

GYTSJERK - Mogelijk dezelfde tijgerende inbreker die vorige maand toesloeg bij Autobedrijf Boekema in Ureterp, wist afgelopen nacht ook Gytsjerk te vinden. Twee bedrijven aan de Rinia van Nautaweg werden het slachtoffer van ongewenst bezoek.

Net na 01.00 uur sloeg een onbekend persoon toe bij Auto Olijnsma. Niet veel later krijgt ook Vakgarage van der Meer ongewenst bezoek. De inbreker tijgerde over de grond op zoek naar waardevolle spullen. Bij Auto Olijnsma werden telefoons, een laptop en geld buitgemaakt.

Mogelijk gaat het om dezelfde inbreker die eerder in mei op dezelfde manier toesloeg in Ureterp. "Het opvallende is dat de dader(s) op dezelfde manier zijn binnengekomen als in Ureterp, waar destijds ook een raam op specifieke wijze werd geforceerd", aldus Auto Olijnsma.

Auto Olijnsma vermoedt dat er mogelijk meerdere daders bij betrokken zijn. "Op beelden zagen we dat er bij ons één man binnen was, maar bij de buren hebben ze twee personen gezien." Op camerabeelden is rond 00.15 uur ook een witte bestelbus te zien die langs het pand rijdt.

De politie is op de hoogte gebracht en heeft de zaak in onderzoek. Ook wordt gekeken of er een verband is met de inbraak in Ureterp. In 2016 is Auto Olijnsma ook al eens slachtoffer geworden van een inbraak.

Het bedrijf looft een beloning van 5000 euro uit voor de gouden tip die leidt naar de dader(s). Eventuele getuigen kunnen contact opnemen met de politie of met Auto Olijnsma.