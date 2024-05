Tijgerende inbreker bezoekt autobedrijf in Ureterp

ma 27 mei 2024, 11.15 uur

URETERP - Autobedrijf Boekema aan de Weibuorren in Ureterp had donderdagnacht ongewenst bezoek. Er werd ingebroken in het autobedrijf waarbij de inbreker over de grond tijgerde om zo bij de kluis van het bedrijf te komen.

Jelmer Bakker van Autobedrijf Boekema denkt dat het om dezelfde inbreker gaat die in september 2023 op dezelfde wijze een inbraak pleegde in Zwolle. Bekijk hier de beelden van Opsporing Verzocht.

Bij Autobedrijf Boekema werd niets buitgemaakt omdat het alarm op een zeker moment afging. De inbraak vond plaats tussen 2.00 uur en 3.00 uur.

Met het delen van de beelden hoopt Bakker dat iedereen extra gewaarschuwd is. "Is het niet om het op te lossen, dan wel om andere garagebedrijven te waarschuwen."

Bij het Ureterper autobedrijf had men het autobedrijf via de tuin van de buren benaderd. Er is aangifte bij de politie gedaan.