'Situatie Buitenpost onder controle'

ma 20 mei 2024, 20.15 uur

BUITENPOST - Veiligheidsregio Fryslân liet maandagavond even voor 20.00 uur weten dat de situatie in Buitenpost onder controle is. Het water is langzaamaan aan het zakken. Toch houdt de Veiligheidsregio het weer de komende uren nog wel in de gaten.

Maandag viel er in Buitenpost in korte tijd heel veel regen. Volgens sommige metingen meer dan 100 mm. Dit zorgde op veel plekken voor overlast. Zo liepen woningen vol met water, werd een bejaardentehuis ontruimd en op sommige plekken stranden auto's.

Toch wisten sommigen ook gebruik te maken van deze situatie. Jelle Hoving kon voor het eerst door zijn eigen straat varen. Met behulp van zijn buurjongen (en diens auto) voer hij in zijn rubberbootje door de Lege Seis.

Ook omliggende dorpen hadden last van het slechte weer. Zo sloeg in Kollum de bliksem in bij een woning aan de Trekwei.

