Bliksem slaat in op woning in Kollum

ma 20 mei 2024, 18.19 uur

KOLLUM - In een woning aan de Trekwei in Kollum is maandagmiddag de bliksem ingeslagen. Hierdoor is brand ontstaan in de woning. Voor zover bekend raakte niemand gewond door de blikseminslag.

Er kwam rook uit de nok, maar de brandhaard was moeilijk te lokaliseren. De ter plaatse gekomen brandweer heeft diverse sloopwerkzaamheden uitgevoerd om te kunnen vinden waar het brandde. Dat de woning zo goed geïsoleerd was werkte daarbij niet mee.

