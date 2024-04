Deze zomer gaat de kruising bij Sportlaan op de schop

do 18 april 2024, 12.29 uur

DRACHTEN - De kruising van de Eikesingel met de Sportlaan in Drachten wordt deze zomer aangepakt. De werkzaamheden beginnen na bevrijdingsdag. Met de komst van het nieuwe zwemcentrum De Welle verwacht dat gemeente Smallingerland een flinke toename van het verkeer op deze kruising.

Door de kruising op diverse punten aan te pakken moet de verkeersveiligheid flink verbeterd worden.

Middenberm

Eén van de voornaamste ingrepen is de aanleg van een middenberm op de Eikesingel. Deze middenberm moet het oversteken voor voetgangers en fietsers veiliger maken.

Ook komen er vrijliggende fietspaden aan weerszijden van de Eikesingel en op de Sportlaan richting het zwembad. Fietsers kunnen dan veilig langs de geparkeerde auto's rijden.

Haltekom

De bushaltes worden bovendien voorzien van een eigen 'haltekom', zodat bussen niet meer op de rijbaan hoeven te stoppen. De locatie van de voetgangersoversteekplaats wordt verplaatst naar een veiligere plek.

Verder worden extra fietsparkeerplaatsen aangelegd bij de bushaltes.

Groen

Naast de verbeteringen voor de verkeersveiligheid, wordt ook de groene uitstraling van de omgeving aangepakt. Zo worden bomen en groen geplant in de middenberm en langs het nieuwe fietspad. Ondergronds wordt bovendien het riool vervangen.

Planning

Vanaf 6 mei wordt er gewerkt tussen de rotonde Zuiderhogeweg en de kruising met de Sportlaan. In deze fase wordt ook het fietspad langs de Sportlaan aangelegd. De fietsbrug is vanwege de werkzaamheden vanaf 6 mei afgesloten. De Sportlaan is bereikbaar vanaf oostelijke richting. Doorgaande fietsers worden omgeleid via de fietstunnel bij de Martinus de Boerstraat.

Het doorgaand autoverkeer wordt verder omgeleid via de Gauke Boelensstraat en de Burgemeester Wuiteweg.

Vanaf 8 juli worden de werkzaamheden aan de oostkant van de kruising met de Sportlaan uitgevoerd. Tijdens deze fase is de Sportlaan bereikbaar vanaf westelijke richting.

Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente Smallingerland.