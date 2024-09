Man uit Tytsjerksteradiel (19) betrokken bij steekpartij

regionaal vr 20 september 2024, 14.27

LEEUWARDEN - Een negentienjarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel was donderdag betrokken bij een steekincident op het Ruiterskwartier in Leeuwarden. Hij is één van zes verdachten die 's middags door de politie werden aangehouden.

Bij het incident zijn twee personen gewond geraakt. De politie doet onderzoek naar de toedracht en aanleiding van het steekincident.

Omstreeks 15.45 uur ontving de politie melding van het steekincident. De politie heeft zes verdachten aangehouden waaronder één van de gewonde personen. Het gaat om een 24-jarige man uit de gemeente Leeuwarden, een 19-jarige man uit de gemeente Tytsjerksteradiel, een 18-jarige man uit Groningen en drie minderjarigen uit Leeuwarden.

De politie is een onderzoek gestart naar het steekincident. Zo is er sporenonderzoek gedaan en hebben we gesproken met betrokkenen en getuigen. Uit onderzoek moet blijken wat de exacte aanleiding is geweest voor het incident.

Getuigenoproep

De politie roept getuigen op om zich te melden. Heeft u iets verdachts gezien of gehoord en nog niet met de politie gesproken? Neem dan contact op via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met 0800-7000.

