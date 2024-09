In de rij om goedkoop te tanken

lokaal nieuws do 19 september 2024, 10.33

DRACHTEN - Je moet er wat voor over hebben, goedkoop tanken. Zo'n 50 auto's stonden donderdag in de rij voor korting op een volle tank brandstof. Bij het tankstation aan de Janssenlaan in Drachten was het dringen geblazen.

Een uur langen konden de bezoekers "accijnsvrijtanken". Zo koste een liter Euro 95 €1,09 en een liter diesel €1,14.

FOTONIEUWS