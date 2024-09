Mercedes volledig verwoest door brand in Drachten

regionaal do 19 september 2024, 7.18

DRACHTEN - Een Mercedes is donderdag volledig uitgebrand op de rotonde van de Waterlelie in Drachten. De brandweer werd om 06.47 uur opgeroepen.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de auto in lichterlaaie stond. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. Na het blussen heeft de brandweer een nacontrole uitgevoerd om er zeker van te zijn dat het vuur volledig gedoofd was.

Om de hulpdiensten ruimte te geven, werd de Waterlelie tijdelijk afgesloten voor ander verkeer. Een berger heeft uiteindelijk het uitgebrande voertuig geborgen.

