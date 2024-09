Crossbrommer in botsing met pakketbezorger

do 19 september 2024

SURHUIZUM - In Surhuizum is donderdagavond een crossbrommer in botsing gekomen met een pakketbezorger. De bezorger kwam vanaf de Hurde Eker en wilde de Koartwâld op draaien. Daarbij zag hij de brommerrijder over het hoofd.

Een ambulance kwam ter plaatse om de bestuurder van de brommer te onderzoeken. Dit duurde even, omdat deze vanuit Dokkum moest komen. De brommerrijder raakte bij het ongeval gewond. Beide voertuigen raakten beschadigd door de klap.

