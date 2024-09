Fietser (88) zwaargewond na aanrijding met vrachtwagen

regionaal vr 20 september 2024, 11.53

ALDWALD - Op de fietsoversteekplaats van de Lauwersmeerweg (bij de Allemawei) bij Aldwâld vond vrijdag rond 11.30 uur een ernstige aanrijding plaats. Een 88-jarige fietser uit Kollum raakte hierbij zwaargewond.

De hulpdiensten, waaronder de brandweer, twee ambulances, de traumahelikopter en politie, zijn met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De fietser werd aangereden door een vrachtwagen. De chauffeur reed op het moment van het ongeval in noordelijke richting.

Het slachtoffer is even na 12.00 uur met spoed per ambulance overgebracht naar het UMCG in Groningen. De trauma-arts die met de helikopter ter plaatse kwam, is meegegaan in de ambulance.

De politie heeft de kruising (N358) afgesloten voor verkeer en is een onderzoek gestart naar de toedracht van het ongeval. De weg zal tijdens het onderzoek nog enkele uren afgesloten blijven voor het doorgaande verkeer.

