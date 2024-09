Busje met aanhanger vliegt over de kop bij Kollum

regionaal wo 18 september 2024, 19.57

KOLLUM - Een busje met aanhanger - met daarop een auto - is woensdagavond in de sloot beland langs de Lauwersmeerweg (N358) bij Kollum. Mogelijk had de bestuurder iets te veel vaart waardoor hij de macht over het stuur verloor.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Al snel werd duidelijk dat alle betrokkenen met die schrik vrijgekomen waren. Het ongeval vond omstreeks 18.30 uur plaats.

