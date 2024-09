Kater Chippie maakt avontuurlijke rit onder auto

Auke Iedema vr 20 september 2024, 11.48 regionaal vr 20 september 2024, 11.48

DRACHTEN - Kater Chippie uit Groningen heeft donderdag een reis gemaakt die zelfs zijn baasje niet kon geloven. Niet comfortabel op de achterbank, maar verstopt onder de auto van een nietsvermoedende bestuurster. Deze vrouw uit Drachten vertrok 's middags vanuit Groningen naar huis. Ze was niet op de hoogte dat ze een verstekeling aan boord had.

Pas bij aankomst hoorde ze een vreemd geluid onder haar voertuig. Nieuwsgierig keek ze onder de auto, en daar zat hij: Chippie, helemaal tegen de onderkant aangeplakt alsof het de normaalste zaak van de wereld was.

Maar hoe krijg je een kat veilig onder een auto vandaan? Met behulp van een krik werd de auto omhoog getild, waarna Chippie met een elegante sprong tevoorschijn kwam. Een buurman wist de geschrokken, maar verder ongedeerde avonturier te pakken.

Na het uitlezen van de chip bleek het inderdaad om Chippie uit Groningen te gaan. Zijn baasje, compleet in shock over het nieuws dat haar kater in Drachten was opgedoken, kon niet meteen komen, maar haalde hem diezelfde avond vol opluchting op bij de Dierenambulance.

En Chippie zelf? Die leek het avontuur prima verwerkt te hebben. Hij lag er rustig bij, alsof hij net een dagje uit was geweest. Het baasje kon het nog steeds niet geloven en bedankte iedereen uitgebreid voor hun hulp.