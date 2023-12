Werkstraf voor verhuurder wietloods in Feanwâlden

vr 01 december 2023 16.00 uur

LEEUWARDEN - Een nachtelijke schietpartij bracht de politie op het spoor van een omvangrijke wietplantage in een loods aan de Suvelstrjitte in Feanwâlden. Vrijdag moest de voormalige eigenaar van de loods zich voor de politierechter verantwoorden.

Schietpartij

De 63-jarige verdachte werd in de nacht van 25 februari vorig jaar samen met zijn toenmalige partner aangehouden, nadat de politie had ontdekt dat er in het achterste deel van de loods twee kweektenten stonden met daarin 600 hennepplanten.

De politie was afgekomen op de melding van een schietpartij. De verdachte, hij woonde bij het pand, was die nacht wakker geworden van het alarm.

Wit busje

Toen hij poolshoogte nam zag hij vijf mannen met bivakmutsen op bij de loods die het vuur openden. De mannen gingen ervandoor en de verdachte ging er in eerste instantie achteraan, later staakte hij de achtervolging.

Diezelfde nacht hield de politie op de N307 bij het Noordhollandse Zwaag een wit busje aan. De bestuurder, een 21-jarige inwoner van Hoorn, werd aangehouden. De verdachte en zijn partner werden ook aangehouden.

Sterke hennepgeur

Bij de politie en ook op de zitting verklaarde de man dat hij niet heeft geweten dat er in het achterste deel van de loods hennep werd geteeld. Dat bevreemdde de officier van justitie. Zij had in het dossier gelezen dat politieagenten meteen toen ze het voorste deel van de loods betraden een sterke hennepgeur roken en een zoemend geluid hoorden, afkomstig van de afzuiging.

Stroom om meter heen geleid

In het voorste deel van de loods, dat door de verdachte werd gebruikt, lagen 24 assimilatielampen en twee kweektenten, identiek aan de lampen en tenten die in de kwekerij werden gebruikt.

De officier geloofde de verdachte niet: "Het kan niet zo zijn dat hij nooit iets heeft gemerkt". De stroom voor de kwekerij was om de meterkast heen geleid. De meterkast bevond zich in het kantoor van de verdachte.

Map met huurcontract verdwenen

De man ving 1000 euro huur per maand, maar hij had verder geen gegevens van de huurder. De huur werd contant afgerekend en de map met het huurcontract was spoorloos verdwenen.

Omdat er met twee verschillende wapens was geschoten, er werden kogelhulzen van een pistool en een pistoolmitrailleur aangetroffen, vond er bij de verdachte een huiszoeking plaats. Er werd alleen een hagelgeweer gevonden, dat volgens de verdachte het niet meer goed deed.

"Niet de reactie van een hennepboer"

De officier eiste een werkstraf van 120 uur en drie maanden voorwaardelijke celstraf. Zij vond dat de verdachte het bedrag dat hij aan huur ontvangen, voor vijf maanden 5000 euro in contanten, terug moest betalen.

Advocaat Remco Kint zag in het dossier onvoldoende aanwijzingen dat zijn cliënt iets met de kwekerij te maken heeft gehad. Zo had de man 's nachts zelf de politie gebeld. "Dat is niet de reactie van een hennepboer", aldus de raadsman. Kint vond dat zijn cliënt moest worden vrijgesproken.

Geen strafblad

De politierechter kwam wel tot een bewezenverklaring. Volgens de rechter kon het niet anders dan dat de verdachte op de hoogte was. Omdat de man op hennepgebied geen strafblad had en de zaak lang op de plank heeft gelegen, legde de rechter een werkstraf van 100 uur op, plus twee maanden cel voorwaardelijk. De verdachte hoeft de huur voor de loods niet terug te betalen. Wel moet hij een eerder voorwaardelijk opgelegde werkstraf van 80 uur - voor een andersoortig feit - alsnog uitvoeren.