It Pypke start crowdfunding voor een herbouw

wo 18 oktober 2023 09.52 uur

SUWâLD - Onder het mom 'Wy sette troch!' is It Pypke een crowdfunding opgestart. Het bestuur is vastberaden om deze prachtige plek weer op te gaan bouwen, samen met het bestuur van dorpshuis de Suderfinne.

De jeugdsoos en het dorpshuis gingen dinsdag in vlammen op. Vooral It Pypke was een begrip in de hele regio. De opbrengst van de actie is bestemd voor iedereen die gebruik maakt van het dorpshuis.

Alle gedupeerde verenigingen en clubs zijn momenteel aan het onderzoeken hoe ze verzekerd waren.

Klik op deze link om te doneren