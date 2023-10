It Pypke in SuwÃ¢ld is niet meer, de herinnering blijft

It Pypke in Suwâld is niet meer, de herinnering blijft

di 17 oktober 2023 17.32 uur

SUWâLD - It Pypke in Suwâld is dinsdag volledig uitgebrand. Met tranen in de ogen kwamen sommige dorpsbewoners 's middags na het werk een kijkje nemen bij de ruïne aan de Kerkbuurt. Van de jeugdsoos, gelegen op de eerste verdieping van het dorpshuis, is niets meer over.

De brand werd 's ochtends door een getuige ontdekt die rook uit het gebouw zag komen. Er werd door de hulpdiensten direct opgeschaald naar 'grote brand', maar de brandweer kon niet veel meer doen. Door de hoge temperatuur in het pand was een succesvolle binnenaanval niet mogelijk.

Voor Suwâld, maar ook veel mensen in de omgeving, is It Pypke een begrip. Decennia lang werd er gewerkt aan It Pypke waardoor iedereen een band met de jeugdsoos heeft. Zo werd in de begintijd de verlichting gemaakt met buisjes waarin gaten werden geboord. De naam van de jeugdsoos is hiervan afgeleid.

Afgelopen zaterdag was het nog een drukte van belang tijdens het Oktoberfest. Jongeren uit de wijde omgeving kwamen naar Suwâld om te feesten. Die avond ging het brandalarm nog af, maar dit bleek een vals alarm te zijn. Een bestuurslid bevestigt aan WâldNet dat dit niets met de huidige brand te maken had.

De oorzaak van de brand is mogelijk een kortsluiting in de koeling geweest. Deze stond bij de bar in het middelste gedeelte van de eerste verdieping. De brand heeft zich daarna mogelijk kunnen verspreiden in het gebouw. De brandmelders zijn waarschijnlijk wel afgegaan maar deze waren op straat niet hoorbaar.

Door de brand is veel verloren gegaan: een grote platencollectie, fotoalbums en alle items die ooit voor It Pypke zijn gemaakt of gedoneerd. Hoewel de klap voor velen hard is aangekomen, houdt iedereen zich wel vast aan de herinnering. Die blijft.

Ook is men vastberaden om na deze tegenslag weer iets moois op te gaan bouwen in stijl van It Pypke. Er waren al plannen voor een grote verbouwing maar deze zijn nu door de brand in het water gevallen.

Er is een crowdfunding opgestart voor It Pypke en klik hier om te doneren.

FOTONIEUWS

Poll: Ben jij ooit in It Pypke geweest?