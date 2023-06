Wethouder maakte foutje: Burgum krijgt pontje naar Sumar

BURGUM - Wethouder Tytsy Willemsma heeft vorige week de gemeenteraad van Tytsjerksteradiel verkeerd geïnformeerd aangaande de mogelijke komst van een pontje tussen Burgum en Sumar.

Willemsma gaf vorige week donderdag aan dat er geen initiatiefnemers meer waren die de kar wilden trekken.

"Dat blykt net te kloppen." zo schrijft de wethouder in een brief aan de gemeenteraad. "Burgum2040 hat it projekt adoptearre en der is in projektgroep tige warber. Mei dy ynisjatyfnimmers sille wy sa gau as mooglik om tafel om elkoar wer goed by te praten."

"By dizze hoopje ik dat it rjochtset is." zo eindigt Willemsma de brief. Binnen afzienbare tijd zal duidelijk moeten worden wanneer de pont over het Prinses Margrietkanaal gerealiseerd kan worden.