Gemeente geeft 10.000 euro subsidie voor Friese boot op Pride Amsterdam

za 18 mei 2024, 11.00 uur

DOKKUM - Met een subsidie van 10.000 euro maakt de gemeente Noardeast-Fryslân een Friese boot op de Amsterdam Pride mogelijk. LHBTI+ wethouder Rebecca Slijver zal namens de gemeente aanwezig zijn tijdens de parade.

Het regelen van een Friese boot gaat volgens Andries Seefat van de Stichting Promo Gay Leeuwarden (PGL) nog niet van een leien dakje. Een subsidie-aanvraag van 5000 euro bij de gemeente Leeuwarden werd eerder geweigerd.

Noardeast-Fryslân laat zien dat zij een echte regenbooggemeente is. Om te laten zien dat de gemeente staat voor de LHBTI+ gemeenschap werd vorig jaar nog een Pride Kollum georganiseerd.

Seefat wijst op het thema van de Pride dit jaar: Together. "Kijk naar wat er gaande is in de wereld. We zouden ons allemaal nog veel meer together moeten opstellen."

In totaal kunnen zo'n honderd gasten mee op de boot. Zij betalen allemaal ook een bijdrage aan de kosten. Om nog extra geld binnen te halen is de Stichting PGL een inzamelingsactie gestart. Via de crowdfunding is inmiddels 120 euro binnengehaald.

