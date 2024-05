Sportauto's bezorgen zieke kinderen onvergetelijke dag

zojuist geplaatst

DOKKUM - Vanuit Dokkum vertrokken zaterdagmorgen zo'n 36 sportauto's voor een wel heel speciale rit. In iedere auto zat naast de bestuurder een jongere die ziek is. Deze "Ride for you" werd georganiseerd door de Femke Foundation omdat zij vinden dat jongeren met een onbekende ziekte ook aandacht verdienen.

De tocht met auto's van onder andere de merken Lamborghini, Ferrari, Porsche en Aston Martin maakte een lunchstop op de Kaden in Drachten. Om daarna door te rijden naar Leeuwarden, waar de finish was. Onderweg kon de stoet rekenen op een boel bekijks.

FOTONIEUWS