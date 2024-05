Auto in botsing met bakwagen op Wâldwei (N31)

za 18 mei 2024, 12.05 uur

GARYP - Op de Wâldwei (N31) bij Garyp is zaterdagochtend een automobilist in botsing gekomen met een bakwagen. De oorzaak van het ongeval is onbekend.

Zowel de politie, twee ambulances en de brandweer werden opgeroepen voor het ongeval omstreeks 11.30 uur.

Bij aankomst van de hulpdiensten werd duidelijk dat de auto achterop de bakwagen was gereden. Een inzittende van de auto zou gewond zijn geraakt. Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

