Eastermarders steken draak met VV Noordbergum

za 18 mei 2024, 18.25 uur

DOKKUM - Fans van VV Eastermar hebben zaterdag hun directe concurrent VV Noordbergum op ludieke wijze in de maling genomen. Terwijl de twee clubs streden om het kampioenschap in de vierde klasse C, zorgden de Eastermar-supporters voor een komische noot.

Midden in de nacht hadden de supporters van Eastermar een spandoek opgehangen achter de goal van het Dokkumer voetbalveld, waar Noordbergum zaterdag in elk geval moest winnen om kans te houden op de titel.

Het spandoek, met de tekst "Mei in pûde fol jild, hast noch gjin kampioen op 't fjild," was bedoeld als knipoog naar de geruchten dat Noordbergum veel geld uitgeeft aan spelers van buitenaf.

In de nacht opgehangen

Het spandoek zou al enkele nachten opgerold aan het hek achter de goal hebben gehangen. Hoewel het spandoek al eerder dan gepland naar beneden kwam, miste het zijn doel niet. De boodschap kwam duidelijk over bij Noordbergum, dat uiteindelijk de wedstrijd tegen VV Dokkum verloor met 2-1.

Of het spandoek de Dokkumers vleugels gaf of de Noardburgumers juist in zak en as liet, blijft de vraag.

VV Eastermar daarentegen vierde zaterdag feest na een overtuigende 4-1 thuis-overwinning op Feanwâlden. Met deze winst verzekerden zij zich van het kampioenschap, terwijl VV Noordbergum naast de titel greep.