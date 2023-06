Geld voor pontje Burgum-Sumar ligt klaar, maar wie 'pakt de handschoen op'?

do 22 juni 2023 18.06 uur

BURGUM - Terwijl iedereen positief is over de mogelijke komst van een pontje tussen Burgum en Sumar, is er op dit moment niemand die de kar voor het project wil trekken. Dat werd donderdag duidelijk tijdens de raadsvergadering van de gemeente Tytsjerksteradiel.

Raadslid Renate Snijder-Wassenaar wilde weten van wethouder Tytsy Willemsma weten hoe de stand van zaken was en of de financiering nog beschikbaar was.

Positief

"It jild is beskikber stelt" zo wist Willemsma te melden. Ook blijkt uit gesprekken met dorpsbelangen Burgum en Sumar dat zij positief zijn over de plannen, inclusief Staatsbosbeheer.

"De co financiering is der mar no giet it derom, binne der noch ynisjatyfnimmers?" zo maakte Willemsma duidelijk. De stichting, die destijds opgericht werd voor de pont, bestaat nog wel maar het bestuur heeft aangegeven niet meer aan de slag te willen gaan met het plan. "Dêr hinget it op dit stuit op". Raadslid Snijder was tevreden met de antwoorden en hoopt dat de pont er ooit nog zal komen.

Bij Soestpolder

De pont zou fietsers en voetgangers over het Prinses Margrietkanaal tussen Burgum en Sumar moeten gaan vervoeren. In het oorspronkelijke idee zou de pont moeten komen in de omgeving van de Soestpolder en Klein Zwitserland. Via het natuurgebied kunnen fietsers vervolgens langs de gaslocatie de Nieuwstad bereiken.

De ideeën voor de pont bij Burgum zijn inmiddels bijna tien jaar oud.