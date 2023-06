Smallingerland worstelt met drie Drachtster parken

wo 24 mei 2023 14.00 uur

DRACHTEN - Aan de worsteling van de gemeente Smallingerland met haar drie parken in Drachten moet een eind komen door een bijeenkomst met alle betrokkenen. Daarin moet duidelijk worden waar de problemen precies zitten.

Bewoners klagen over de drugsoverlast, vernielingen en vieze prullenbakken, anderen hebben het over de sociale koers. De wethouder wil precies weten wat de problemen zijn en ze dan aanpakken.

"Gaat het om de verloedering of gaat het om de sociale koers", vroeg wethouder Le Roy zich dinsdagavond tijdens de vergadering van Het Debat af. Ze wil met de buurtbewoners, politie, wijkmanager, de overlast gevende jeugd, het sportbedrijf, de maatschappelijke stichting MOS en iedereen om tafel. "We moeten de problematiek handen en voeten geven. We willen een focus waarmee we verder kunnen. Daar hebben de mensen recht op."

De hartenkreet van het college van burgemeester en wethouders kwam op het moment dat voor de tweede keer een initiatiefvoorstel van SP, PvdA en D66 op tafel kwam.

Ondanks alle voorbereidingen van de betrokken fracties konden het college en een meerderheid van de gemeenteraad er niet mee uit de voeten. Een initiatiefvoorstel als dit moet een complete oplossing bieden, inclusief het geld dat ervoor nodig is, en dat was dit niet. Reden voor de overige raadsfracties om ook tegen het voorstel te stemmen.

Het verzoek van SP, PvdA en D66 aan het college om stappen te ondernemen wordt nu wel opgepakt. SP-raadslid Jamal Al Sari zei blij te zijn met de toezegging. Het gaat hem erom dat er aandacht voor de problematiek in de parken is en vooral dat er stappen worden ondernomen. Collega-raadslid Roy Postma (D66) zei dat er rondom de parken al heel veel gebeurt, maar "hoe kunnen we mensen het gevoel geven dat we helpen. Der moat wat barre".